乌干达先令 至马达加斯加阿里亚里 汇率历史

今日 乌干达先令 至马达加斯加阿里亚里 的汇率目前为 1.252，较昨日变动 -0.161%。过去一周，乌干达先令 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.461%。

过去一周，乌干达先令 至马达加斯加阿里亚里 的汇率在 21-10-2024 的最高点 1.254 和 16-10-2024 的最低点 1.246 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 15-10-2024，价值增加了 0.556%。