烏干達先令兌老撾基普匯率歷史紀錄

今日，烏干達先令兌老撾基普的匯率目前為5.952，較昨日改變了0.060%。在過去一星期，烏干達先令的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.758%。

在過去一星期，烏干達先令兌老撾基普的匯率波動，在22-07-2024高見5.998，並在25-07-2024低見5.927。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值下跌了-0.357%。