乌干达先令 至老挝基普 汇率历史

今日 乌干达先令 至老挝基普 的汇率目前为 5.987，较昨日变动 -0.051%。过去一周，乌干达先令 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.048%。

过去一周，乌干达先令 至老挝基普 的汇率在 22-10-2024 的最高点 5.991 和 21-10-2024 的最低点 5.967 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 21-10-2024，价值增加了 0.245%。