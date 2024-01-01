烏干達先令兌吉爾吉斯索姆匯率歷史紀錄

今日，烏干達先令兌吉爾吉斯索姆的匯率目前為0.023，較昨日改變了0.047%。在過去一星期，烏干達先令的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-1.271%。

在過去一星期，烏干達先令兌吉爾吉斯索姆的匯率波動，在23-07-2024高見0.023，並在26-07-2024低見0.023。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值下跌了-0.806%。