吉爾吉斯索姆兌烏干達先令匯率歷史紀錄

今日，吉爾吉斯索姆兌烏干達先令的匯率目前為44.164，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，吉爾吉斯索姆的匯價相對穩定，與7日前比較增加了1.418%。

在過去一星期，吉爾吉斯索姆兌烏干達先令的匯率波動，在26-07-2024高見44.354，並在22-07-2024低見43.301。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值上升了0.812%。