烏干達先令兌印尼盾匯率歷史紀錄

今日，烏干達先令兌印尼盾的匯率目前為4.370，較昨日改變了0.016%。在過去一星期，烏干達先令的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.470%。

在過去一星期，烏干達先令兌印尼盾的匯率波動，在22-07-2024高見4.391，並在25-07-2024低見4.344。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值下跌了-0.357%。