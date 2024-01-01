乌干达先令 至印尼盾 汇率历史

今日 乌干达先令 至印尼盾 的汇率目前为 4.247，较昨日变动 0.378%。过去一周，乌干达先令 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.066%。

过去一周，乌干达先令 至印尼盾 的汇率在 15-10-2024 的最高点 4.250 和 21-10-2024 的最低点 4.210 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 18-10-2024，价值下降了 -0.386%。