烏干達先令兌維德角埃斯庫多匯率歷史紀錄

今日，烏干達先令兌維德角埃斯庫多的匯率目前為0.027，較昨日改變了0.339%。在過去一星期，烏干達先令的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.274%。

在過去一星期，烏干達先令兌維德角埃斯庫多的匯率波動，在24-07-2024高見0.028，並在26-07-2024低見0.027。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值下跌了-0.358%。