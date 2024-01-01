乌干达先令 至佛得角埃斯库多 汇率历史

今日 乌干达先令 至佛得角埃斯库多 的汇率目前为 0.028，较昨日变动 0.283%。过去一周，乌干达先令 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.976%。

过去一周，乌干达先令 至佛得角埃斯库多 的汇率在 21-10-2024 的最高点 0.028 和 15-10-2024 的最低点 0.028 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 17-10-2024，价值增加了 0.229%。