維德角埃斯庫多兌烏干達先令匯率歷史紀錄

今日，維德角埃斯庫多兌烏干達先令的匯率目前為36.596，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，維德角埃斯庫多的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.662%。

在過去一星期，維德角埃斯庫多兌烏干達先令的匯率波動，在26-07-2024高見36.713，並在24-07-2024低見36.232。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值上升了0.360%。