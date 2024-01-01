菲律賓比索兌巴基斯坦盧比匯率歷史紀錄

今日，菲律賓比索兌巴基斯坦盧比的匯率目前為4.770，較昨日改變了0.073%。在過去一星期，菲律賓比索的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.267%。

在過去一星期，菲律賓比索兌巴基斯坦盧比的匯率波動，在26-07-2024高見4.772，並在25-07-2024低見4.745。最大的24小時價格見於29-07-2024，其價值上升了0.227%。