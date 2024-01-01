巴基斯坦盧比兌菲律賓比索匯率歷史紀錄

今日，巴基斯坦盧比兌菲律賓比索的匯率目前為0.210，較昨日改變了-0.049%。在過去一星期，巴基斯坦盧比的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.243%。

在過去一星期，巴基斯坦盧比兌菲律賓比索的匯率波動，在25-07-2024高見0.211，並在26-07-2024低見0.210。最大的24小時價格見於29-07-2024，其價值下跌了-0.225%。