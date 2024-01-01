巴基斯坦盧比兌土耳其里拉匯率歷史紀錄

今日，巴基斯坦盧比兌土耳其里拉的匯率目前為0.118，較昨日改變了0.015%。在過去一星期，巴基斯坦盧比的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.499%。

在過去一星期，巴基斯坦盧比兌土耳其里拉的匯率波動，在26-07-2024高見0.119，並在24-07-2024低見0.118。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值上升了0.500%。