巴基斯坦卢比 至土耳其里拉 汇率历史

今日 巴基斯坦卢比 至土耳其里拉 的汇率目前为 0.123，较昨日变动 -0.152%。过去一周，巴基斯坦卢比 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.102%。

过去一周，巴基斯坦卢比 至土耳其里拉 的汇率在 20-10-2024 的最高点 0.124 和 17-10-2024 的最低点 0.123 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 20-10-2024，价值增加了 0.308%。