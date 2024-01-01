巴基斯坦盧比兌印度盧比匯率歷史紀錄

今日，巴基斯坦盧比兌印度盧比的匯率目前為0.301，較昨日改變了-0.003%。在過去一星期，巴基斯坦盧比的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.108%。

在過去一星期，巴基斯坦盧比兌印度盧比的匯率波動，在29-07-2024高見0.301，並在24-07-2024低見0.300。最大的24小時價格見於29-07-2024，其價值下跌了-0.244%。