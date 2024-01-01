菲律賓比索兌秘魯新索爾匯率歷史紀錄

今日，菲律賓比索兌秘魯新索爾的匯率目前為0.064，較昨日改變了0.071%。在過去一星期，菲律賓比索的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.034%。

在過去一星期，菲律賓比索兌秘魯新索爾的匯率波動，在24-07-2024高見0.065，並在26-07-2024低見0.064。最大的24小時價格見於26-07-2024，其價值下跌了-0.485%。