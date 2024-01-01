秘魯新索爾兌菲律賓比索匯率歷史紀錄

今日，秘魯新索爾兌菲律賓比索的匯率目前為15.621，較昨日改變了0.049%。在過去一星期，秘魯新索爾的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.238%。

在過去一星期，秘魯新索爾兌菲律賓比索的匯率波動，在26-07-2024高見15.651，並在24-07-2024低見15.491。最大的24小時價格見於26-07-2024，其價值上升了0.487%。