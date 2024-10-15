秘鲁新索尔 至菲律宾比索 汇率历史

今日 秘鲁新索尔 至菲律宾比索 的汇率目前为 15.336，较昨日变动 0.470%。过去一周，秘鲁新索尔 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.235%。

过去一周，秘鲁新索尔 至菲律宾比索 的汇率在 15-10-2024 的最高点 15.385 和 21-10-2024 的最低点 15.264 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 15-10-2024，价值下降了 -0.428%。