菲律賓比索兌馬爾代夫拉菲亞歷史匯率
歡迎查看菲律賓比索兌馬爾代夫拉菲亞歷史匯率概覽。你可以在本頁面查看過去5年（由29-07-2019至29-07-2024）的菲律賓比索（PHP）兌馬爾代夫拉菲亞（MVR）的歷史匯率走勢。
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菲律賓比索兌馬爾代夫拉菲亞匯率歷史紀錄
今日，菲律賓比索兌馬爾代夫拉菲亞的匯率目前為0.260，較昨日改變了0.054%。在過去一星期，菲律賓比索的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.061%。在過去一星期，菲律賓比索兌馬爾代夫拉菲亞的匯率波動，在26-07-2024高見0.264，並在25-07-2024低見0.259。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值下跌了-1.350%。
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如何將菲律賓比索兌換成馬爾代夫拉菲亞
- 1
輸入金額
只需在框内輸入你要兌換的金額。
- 2
選擇你的貨幣
點擊下拉列表，在第一個下拉列表中選擇PHP你要兌換的來源貨幣，在第二個下拉列表中選擇MVR你要兌換成哪一種目標貨幣。
- 3
完成了
我們的貨幣轉換器爲你顯示當前PHP兌MVR的匯率，以及過去一天、一周或一個月的匯率變化。