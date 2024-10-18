菲律宾比索 至马尔代夫拉菲亚 汇率历史

今日 菲律宾比索 至马尔代夫拉菲亚 的汇率目前为 0.266，较昨日变动 0.438%。过去一周，菲律宾比索 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.382%。

过去一周，菲律宾比索 至马尔代夫拉菲亚 的汇率在 18-10-2024 的最高点 0.268 和 18-10-2024 的最低点 0.264 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 18-10-2024，价值下降了 -1.329%。