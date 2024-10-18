菲律宾比索 至马尔代夫拉菲亚 历史汇率
欢迎查看 菲律宾比索 至马尔代夫拉菲亚 历史摘要。这是 菲律宾比索 (PHP) 至马尔代夫拉菲亚 (MVR) 汇率历史摘要页面，详细介绍了从 22-10-2019 到 22-10-2024 5 年的 PHP 和 MVR 历史数据。
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PHP 兑 MVR 换算表
1 PHP = 0.26640 MVR
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MVR
菲律宾比索 至马尔代夫拉菲亚 汇率历史
今日 菲律宾比索 至马尔代夫拉菲亚 的汇率目前为 0.266，较昨日变动 0.438%。过去一周，菲律宾比索 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.382%。过去一周，菲律宾比索 至马尔代夫拉菲亚 的汇率在 18-10-2024 的最高点 0.268 和 18-10-2024 的最低点 0.264 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 18-10-2024，价值下降了 -1.329%。
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如何将菲律宾比索兑换成马尔代夫卢菲亚
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