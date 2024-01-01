菲律宾比索 至韩元 汇率历史

今日 菲律宾比索 至韩元 的汇率目前为 23.868，较昨日变动 -0.113%。过去一周，菲律宾比索 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 1.068%。

过去一周，菲律宾比索 至韩元 的汇率在 22-10-2024 的最高点 23.967 和 15-10-2024 的最低点 23.531 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 22-10-2024，价值增加了 0.323%。