Filipinler pesosundan Güney Kore wonuna Geçmiş Döviz Kurları
Filipinler pesosundan Güney Kore wonuna geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Filipinler pesosundan (PHP) Güney Kore wonuna (KRW) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 18-11-2019 ile 18-11-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, PHP - KRW için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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PHP → KRW çevrim grafiği
1 PHP = 23,79700 KRW
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Filipinler pesosu → Güney Kore wonu döviz kuru geçmişi
Bugünün Filipinler pesosu Güney Kore wonuna döviz kuru şu anda 23,797, dünden bu yana %0.171 değerinde değişti. Filipinler pesosu değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %0.010 artışla görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Filipinler pesosu Güney Kore wonuna döviz kuru en yüksek değeri 24,011 (12-11-2024) ile en düşük değeri 23,706 (18-11-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %0.318 artış ile 12-11-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Filipinler pesosundan Güney Kore wonuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PHP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KRW seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PHP → KRW kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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