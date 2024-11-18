Filipinler pesosundan Japon yenine Geçmiş Döviz Kurları
Filipinler pesosundan Japon yenine geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Filipinler pesosundan (PHP) Japon yenine (JPY) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 18-11-2019 ile 18-11-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, PHP - JPY için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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PHP → JPY çevrim grafiği
1 PHP = 2.63342 JPY
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Filipinler pesosu → Japon yeni döviz kuru geçmişi
Bugünün Filipinler pesosu Japon yenine döviz kuru şu anda 2.634, dünden bu yana %0.232 değerinde değişti. Filipinler pesosu değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %0.600 artışla görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Filipinler pesosu Japon yenine döviz kuru en yüksek değeri 2.661 (15-11-2024) ile en düşük değeri 2.609 (12-11-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %-0.338 düşüş ile 15-11-2024 günü gerçekleşti.
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Filipinler pesosundan Japon yenine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PHP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JPY seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PHP → JPY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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