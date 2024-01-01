菲律賓比索兌日元匯率歷史紀錄

今日，菲律賓比索兌日元的匯率目前為2.628，較昨日改變了-0.098%。在過去一星期，菲律賓比索的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-2.553%。

在過去一星期，菲律賓比索兌日元的匯率波動，在22-07-2024高見2.697，並在25-07-2024低見2.597。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值上升了0.537%。