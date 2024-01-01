菲律賓比索兌人民幣匯率歷史紀錄

今日，菲律賓比索兌人民幣的匯率目前為0.124，較昨日改變了-0.002%。在過去一星期，菲律賓比索的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.394%。

在過去一星期，菲律賓比索兌人民幣的匯率波動，在23-07-2024高見0.125，並在25-07-2024低見0.123。最大的24小時價格見於26-07-2024，其價值上升了0.262%。