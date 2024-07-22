菲律賓比索兌哈薩克斯坦堅戈匯率歷史紀錄

今日，菲律賓比索兌哈薩克斯坦堅戈的匯率目前為8.111，較昨日改變了0.068%。在過去一星期，菲律賓比索的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.463%。

在過去一星期，菲律賓比索兌哈薩克斯坦堅戈的匯率波動，在22-07-2024高見8.151，並在23-07-2024低見8.082。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值下跌了-0.562%。