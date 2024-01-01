菲律宾比索 至哈萨克斯坦坚戈 汇率历史

今日 菲律宾比索 至哈萨克斯坦坚戈 的汇率目前为 8.340，较昨日变动 -0.920%。过去一周，菲律宾比索 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -1.138%。

过去一周，菲律宾比索 至哈萨克斯坦坚戈 的汇率在 16-10-2024 的最高点 8.463 和 22-10-2024 的最低点 8.340 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 18-10-2024，价值下降了 -0.332%。