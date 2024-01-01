韓元兌巴基斯坦盧比匯率歷史紀錄

今日，韓元兌巴基斯坦盧比的匯率目前為0.201，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，韓元的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.562%。

在過去一星期，韓元兌巴基斯坦盧比的匯率波動，在24-07-2024高見0.202，並在22-07-2024低見0.200。最大的24小時價格見於23-07-2024，其價值上升了0.239%。