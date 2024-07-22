韓元兌馬拉威克瓦查匯率歷史紀錄

今日，韓元兌馬拉威克瓦查的匯率目前為1.249，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，韓元的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.548%。

在過去一星期，韓元兌馬拉威克瓦查的匯率波動，在24-07-2024高見1.256，並在22-07-2024低見1.242。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值上升了0.519%。