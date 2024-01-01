韓元兌哥斯達尼加科朗匯率歷史紀錄

今日，韓元兌哥斯達尼加科朗的匯率目前為0.381，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，韓元的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.082%。

在過去一星期，韓元兌哥斯達尼加科朗的匯率波動，在24-07-2024高見0.383，並在25-07-2024低見0.380。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值上升了0.544%。