吉爾吉斯索姆兌薩摩亞塔拉匯率歷史紀錄

今日，吉爾吉斯索姆兌薩摩亞塔拉的匯率目前為0.032，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，吉爾吉斯索姆的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.752%。

在過去一星期，吉爾吉斯索姆兌薩摩亞塔拉的匯率波動，在23-07-2024高見0.033，並在25-07-2024低見0.032。最大的24小時價格見於23-07-2024，其價值下跌了-1.514%。