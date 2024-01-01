薩摩亞塔拉兌吉爾吉斯索姆匯率歷史紀錄

今日，薩摩亞塔拉兌吉爾吉斯索姆的匯率目前為30.549，較昨日改變了0.164%。在過去一星期，薩摩亞塔拉的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-1.284%。

在過去一星期，薩摩亞塔拉兌吉爾吉斯索姆的匯率波動，在25-07-2024高見31.444，並在29-07-2024低見30.324。最大的24小時價格見於23-07-2024，其價值上升了1.537%。