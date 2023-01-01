1000 日元兌to Guernsey pounds

以實時匯率將JPY兌換成GGP

1,000 jpy
5.36 ggp

1.00000 JPY = 0.00536 GGP

在05:18的市場匯率中間價
關注此匯率
Wise

在外國消費，絕無隱藏費用

Trustpilot的標誌Trustpilot的星級評分

Loading

外幣匯率換算

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86371.097391.45451.489581.651190.9576518.9559
1 GBP1.1578111.2705105.891.72471.911821.1087821.9479
1 USD0.911350.787092183.3451.35751.504780.872917.275
1 INR0.01093440.009443780.011998310.01628770.01805480.01047330.207271

留意不公平匯率。銀行和傳統供應商通常會收取額外費用，這些費用會在匯率中透過提價轉嫁給你。我們的智能技術讓我們的效率更高－這表示你會獲得更佳的匯率。每次如是。

比較匯率

如何將日元兌換成to Guernsey pounds

  • 1

    輸入金額

    只需在框内輸入你要兌換的金額。

  • 2

    選擇你的貨幣

    點擊下拉列表，在第一個下拉列表中選擇JPY你要兌換的來源貨幣，在第二個下拉列表中選擇GGP你要兌換成哪一種目標貨幣。

  • 3

    完成了

    我們的貨幣轉換器爲你顯示當前JPY兌GGP的匯率，以及過去一天、一周或一個月的匯率變化。

日元熱門貨幣組合

JPY兌USD

JPY兌GBP

JPY兌EUR

JPY兌AUD

JPY兌CAD

JPY兌CHF

JPY兌CNY

JPY兌SGD

Change Converter source currency

你是否在支付過多的銀行費用？

銀行經常會宣傳免手續費或低成本的匯款，但會在匯率中添加隱藏的費用。Wise為你提供真正的市場匯率中間價，讓你可以大大節省國際匯款的費用。

與你的銀行比較使用 Wise 匯款
plane
phones

下載我們的貨幣兌換器應用程式

以下是我們的用戶最愛的功能：
  • 免費且無廣告。
  • 追踪即時匯率。
  • 比較最佳的匯款服務供應商。
查看過去一日或過去500日的匯率變動。將你經常使用或只想密切關注的貨幣添加至心水清單，以便輕鬆追踪匯率。英鎊、美元、墨西哥披索等多種貨幣應有盡有。
從 Apple App Store 下載從 Google Play Store 下載
貨幣轉換器只是一個提供匯率資訊和最新消息的應用程式，而不是一個貨幣交易平台。在這裡顯示的資訊不構成財務建議。
日元根西島鎊兌換率
100 JPY0.53552 GGP
1000 JPY5.35518 GGP
1500 JPY8.03277 GGP
2000 JPY10.71036 GGP
3000 JPY16.06554 GGP
5000 JPY26.77590 GGP
5400 JPY28.91797 GGP
10000 JPY53.55180 GGP
15000 JPY80.32770 GGP
20000 JPY107.10360 GGP
25000 JPY133.87950 GGP
30000 JPY160.65540 GGP
根西島鎊日元兌換率
1 GGP186.73500 JPY
5 GGP933.67500 JPY
10 GGP1867.35000 JPY
20 GGP3734.70000 JPY
50 GGP9336.75000 JPY
100 GGP18673.50000 JPY
250 GGP46683.75000 JPY
500 GGP93367.50000 JPY
1000 GGP186735.00000 JPY
2000 GGP373470.00000 JPY
5000 GGP933675.00000 JPY
10000 GGP1867350.00000 JPY