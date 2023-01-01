澤西鎊兌墨西哥比索匯率

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1 EUR10.86421.097491.42171.49011.653460.9576518.9592
1 GBP1.1571411.2699105.7921.724331.913361.1081321.9394
1 USD0.911250.787464183.30751.357851.50670.8725517.2765
1 INR0.01093830.009452490.012003710.01629930.01808610.01047380.207382

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如何將澤西鎊兌換成to Mexican pesos

  • 1

    輸入金額

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  • 2

    選擇你的貨幣

    點擊下拉列表，在第一個下拉列表中選擇JEP你要兌換的來源貨幣，在第二個下拉列表中選擇MXN你要兌換成哪一種目標貨幣。

  • 3

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澤西鎊熱門貨幣組合

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澤西鎊墨西哥披索兌換率
1 JEP21.94020 MXN
5 JEP109.70100 MXN
10 JEP219.40200 MXN
20 JEP438.80400 MXN
50 JEP1097.01000 MXN
100 JEP2194.02000 MXN
250 JEP5485.05000 MXN
500 JEP10970.10000 MXN
1000 JEP21940.20000 MXN
2000 JEP43880.40000 MXN
5000 JEP109701.00000 MXN
10000 JEP219402.00000 MXN
墨西哥披索澤西鎊兌換率
1 MXN0.04558 JEP
5 MXN0.22789 JEP
10 MXN0.45578 JEP
20 MXN0.91157 JEP
50 MXN2.27893 JEP
100 MXN4.55785 JEP
250 MXN11.39462 JEP
500 MXN22.78925 JEP
1000 MXN45.57850 JEP
2000 MXN91.15700 JEP
5000 MXN227.89250 JEP
10000 MXN455.78500 JEP