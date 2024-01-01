Jersey poundundan Meksika pesosuna

Reel döviz kuru ile JEP → MXN çevirin

1.000 jep
21.439,80 mxn

1.00000 JEP = 21.43980 MXN

07:20 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549351.073389.10531.453521.653010.94921518.3292
1 GBP1.1696811.25545104.2271.700191.933541.1102821.4398
1 USD0.93170.796527183.01991.354251.540120.8843517.0774
1 INR0.01122270.009594410.012045310.01631240.01855120.01065230.205702

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Jersey poundundan Meksika pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JEP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MXN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JEP → MXN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Jersey poundu için en iyi döviz çiftleri

JEP → USD

JEP → EUR

JEP → GBP

JEP → INR

JEP → JPY

JEP → RUB

JEP → AUD

JEP → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Jersey poundu / Meksika Pesosu
1 JEP21.43980 MXN
5 JEP107.19900 MXN
10 JEP214.39800 MXN
20 JEP428.79600 MXN
50 JEP1071.99000 MXN
100 JEP2143.98000 MXN
250 JEP5359.95000 MXN
500 JEP10719.90000 MXN
1000 JEP21439.80000 MXN
2000 JEP42879.60000 MXN
5000 JEP107199.00000 MXN
10000 JEP214398.00000 MXN
Çevrim kurları Meksika Pesosu / Jersey poundu
1 MXN0.04664 JEP
5 MXN0.23321 JEP
10 MXN0.46642 JEP
20 MXN0.93284 JEP
50 MXN2.33211 JEP
100 MXN4.66422 JEP
250 MXN11.66055 JEP
500 MXN23.32110 JEP
1000 MXN46.64220 JEP
2000 MXN93.28440 JEP
5000 MXN233.21100 JEP
10000 MXN466.42200 JEP