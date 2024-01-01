東加勒比元 (XCD)

貨幣名稱

東加勒比元

$

XCD 匯率

 USD ZAR AUD GBP CAD INR SGD EUR
從XCD0.37037 6.96722 0.56701 0.29659 0.50631 30.89650 0.50454 0.34630
至XCD2.70000 0.14353 1.76364 3.37163 1.97506 0.03237 1.98202 2.88765

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比較匯率

東加勒比元兌各國貨幣匯率