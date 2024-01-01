Восточнокарибский доллар (XCD)
Название валюты
Восточнокарибский доллар
Символ валюты
$
Обменный курс для XCD
|USD
|ZAR
|AUD
|GBP
|CAD
|INR
|SGD
|EUR
|Из XCD
|0.37037
|6.73185
|0.55000
|0.28533
|0.50680
|30.97190
|0.49687
|0.33918
|В XCD
|2.70000
|0.14855
|1.81818
|3.50474
|1.97318
|0.03229
|2.01260
|2.94827
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