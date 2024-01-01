Восточнокарибский доллар (XCD)

Название валюты

Восточнокарибский доллар

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Обменный курс для XCD

 USD ZAR AUD GBP CAD INR SGD EUR
Из XCD0.37037 6.73185 0.55000 0.28533 0.50680 30.97190 0.49687 0.33918
В XCD2.70000 0.14855 1.81818 3.50474 1.97318 0.03229 2.01260 2.94827

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