Восточно-карибские доллары в оманские риалы

Сконвертируйте XCD в OMR по реальному обменному курсу

1 000 xcd
142,065 omr

1.00000 XCD = 0.14206 OMR

Среднерыночный курс в 13:6 UTC
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График изменения обменного курса XCD к OMR

1 мин. назад 1 XCD → 0 OMR
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.861051.0747589.18351.457151.676420.9591518.4615
1GBP1.1613711.24815103.5721.692241.946891.1139321.4401
1USD0.93050.801186182.98071.35581.559820.892517.1775
1INR0.01121280.009655090.01205110.01633870.01879740.01075550.207006

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Как произвести расчет конвертации из восточно-карибских долларов в оманские риалы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите XCD из выпадающего списка для исходной валюты и OMR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из XCD в OMR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for восточн-окарибский доллар

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Обменные курсы Восточнокарибский доллар / Оманский риал
1 XCD0.14206 OMR
5 XCD0.71032 OMR
10 XCD1.42065 OMR
20 XCD2.84130 OMR
50 XCD7.10325 OMR
100 XCD14.20650 OMR
250 XCD35.51625 OMR
500 XCD71.03250 OMR
1000 XCD142.06500 OMR
2000 XCD284.13000 OMR
5000 XCD710.32500 OMR
10000 XCD1420.65000 OMR
Обменные курсы Оманский риал / Восточнокарибский доллар
1 OMR7.03905 XCD
5 OMR35.19525 XCD
10 OMR70.39050 XCD
20 OMR140.78100 XCD
50 OMR351.95250 XCD
100 OMR703.90500 XCD
250 OMR1759.76250 XCD
500 OMR3519.52500 XCD
1000 OMR7039.05000 XCD
2000 OMR14078.10000 XCD
5000 OMR35195.25000 XCD
10000 OMR70390.50000 XCD