納米比亞元 (NAD)

貨幣名稱

納米比亞元

$

NAD 匯率

 USD EUR GBP INR JPY RUB AUD ZAR
從NAD0.05316 0.04971 0.04257 4.43477 8.38672 4.88462 0.08138 1.00000
至NAD18.81010 20.11650 23.48910 0.22549 0.11924 0.20472 12.28770 1.00000

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比較匯率

納米比亞元兌各國貨幣匯率