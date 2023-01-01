納米比亞元兌澤西鎊匯率

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1 EUR10.8641.097491.42881.49011.652090.957618.9571
1 GBP1.1574111.27015105.8211.724671.912161.1083321.9413
1 USD0.911250.787309183.3141.357851.505460.872617.2746
1 INR0.01093750.00944990.012002810.0162980.01806970.01047360.207343

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如何將納米比亞元兌換成to Jersey pounds

  • 1

    輸入金額

    只需在框内輸入你要兌換的金額。

  • 2

    選擇你的貨幣

    點擊下拉列表，在第一個下拉列表中選擇NAD你要兌換的來源貨幣，在第二個下拉列表中選擇JEP你要兌換成哪一種目標貨幣。

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納米比亞元澤西鎊兌換率
1 NAD0.04208 JEP
5 NAD0.21038 JEP
10 NAD0.42075 JEP
20 NAD0.84150 JEP
50 NAD2.10375 JEP
100 NAD4.20750 JEP
250 NAD10.51875 JEP
500 NAD21.03750 JEP
1000 NAD42.07500 JEP
2000 NAD84.15000 JEP
5000 NAD210.37500 JEP
10000 NAD420.75000 JEP
澤西鎊納米比亞元兌換率
1 JEP23.76710 NAD
5 JEP118.83550 NAD
10 JEP237.67100 NAD
20 JEP475.34200 NAD
50 JEP1188.35500 NAD
100 JEP2376.71000 NAD
250 JEP5941.77500 NAD
500 JEP11883.55000 NAD
1000 JEP23767.10000 NAD
2000 JEP47534.20000 NAD
5000 JEP118835.50000 NAD
10000 JEP237671.00000 NAD