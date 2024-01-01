10,000 阿聯酋迪拉姆兌馬達加斯加阿里亞里

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1,235.75001,235.7500
1,214.63001,203.4400
一般1,221.10231,213.9662
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AED兌MGA的統計資料

在過去30日，AED兌MGA的匯率高見1,235.7500，低見1,214.6300，平均匯率則為1,221.1023。AED兌MGA的波動率為0.86。

在過去90日，AED兌MGA的匯率高見1,235.7500，低見1,203.4400，平均匯率則為1,213.9662. AED兌MGA的波動率為1.69。

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 USDINRPKREURGBPPHPCADMXN
1 USD183.724278.520.9210.77758.4371.38418.461
1 INR0.01213.3270.0110.0090.6980.0170.22
1 PKR0.0040.30110.0030.0030.210.0050.066
1 EUR1.08690.891302.36110.84463.441.50220.041

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如何將阿聯酋迪拉姆兌換成馬達加斯加阿里亞里

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阿聯酋迪拉姆馬達加斯加阿里亞里兌換率
1 AED1,227.94000 MGA
5 AED6,139.70000 MGA
10 AED12,279.40000 MGA
20 AED24,558.80000 MGA
50 AED61,397.00000 MGA
100 AED122,794.00000 MGA
250 AED306,985.00000 MGA
500 AED613,970.00000 MGA
1000 AED1,227,940.00000 MGA
2000 AED2,455,880.00000 MGA
5000 AED6,139,700.00000 MGA
10000 AED12,279,400.00000 MGA
馬達加斯加阿里亞里阿聯酋迪拉姆兌換率
1 MGA0.00081 AED
5 MGA0.00407 AED
10 MGA0.00814 AED
20 MGA0.01629 AED
50 MGA0.04072 AED
100 MGA0.08144 AED
250 MGA0.20359 AED
500 MGA0.40719 AED
1000 MGA0.81437 AED
2000 MGA1.62875 AED
5000 MGA4.07187 AED
10000 MGA8.14374 AED