罗马尼亚列伊兑墨西哥比索

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罗马尼亚列伊/墨西哥比索汇率
1 RON3.87880 MXN
5 RON19.39400 MXN
10 RON38.78800 MXN
20 RON77.57600 MXN
50 RON193.94000 MXN
100 RON387.88000 MXN
250 RON969.70000 MXN
500 RON1939.40000 MXN
1000 RON3878.80000 MXN
2000 RON7757.60000 MXN
5000 RON19394.00000 MXN
10000 RON38788.00000 MXN
墨西哥比索/罗马尼亚列伊汇率
1 MXN0.25781 RON
5 MXN1.28906 RON
10 MXN2.57812 RON
20 MXN5.15624 RON
50 MXN12.89060 RON
100 MXN25.78120 RON
250 MXN64.45300 RON
500 MXN128.90600 RON
1000 MXN257.81200 RON
2000 MXN515.62400 RON
5000 MXN1289.06000 RON
10000 MXN2578.12000 RON