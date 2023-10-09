罗马尼亚列伊兑斐济元

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1GBP1.1582111.22405101.9391.663851.909151.1089922.2961
1USD0.946250.81696183.28051.35931.55970.9060518.215
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plane
罗马尼亚列伊/斐济元汇率
1 RON0.48180 FJD
5 RON2.40899 FJD
10 RON4.81799 FJD
20 RON9.63598 FJD
50 RON24.08995 FJD
100 RON48.17990 FJD
250 RON120.44975 FJD
500 RON240.89950 FJD
1000 RON481.79900 FJD
2000 RON963.59800 FJD
5000 RON2408.99500 FJD
10000 RON4817.99000 FJD
斐济元/罗马尼亚列伊汇率
1 FJD2.07556 RON
5 FJD10.37780 RON
10 FJD20.75560 RON
20 FJD41.51120 RON
50 FJD103.77800 RON
100 FJD207.55600 RON
250 FJD518.89000 RON
500 FJD1037.78000 RON
1000 FJD2075.56000 RON
2000 FJD4151.12000 RON
5000 FJD10377.80000 RON
10000 FJD20755.60000 RON