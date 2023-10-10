土耳其里拉兑斐济元

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1GBP1.1578111.2237101.8361.661781.907411.1071622.2607
1USD0.946150.817194183.221.3581.558720.904718.1913
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土耳其里拉/斐济元汇率
1 TRY0.08163 FJD
5 TRY0.40814 FJD
10 TRY0.81629 FJD
20 TRY1.63258 FJD
50 TRY4.08145 FJD
100 TRY8.16289 FJD
250 TRY20.40723 FJD
500 TRY40.81445 FJD
1000 TRY81.62890 FJD
2000 TRY163.25780 FJD
5000 TRY408.14450 FJD
10000 TRY816.28900 FJD
斐济元/土耳其里拉汇率
1 FJD12.25060 TRY
5 FJD61.25300 TRY
10 FJD122.50600 TRY
20 FJD245.01200 TRY
50 FJD612.53000 TRY
100 FJD1225.06000 TRY
250 FJD3062.65000 TRY
500 FJD6125.30000 TRY
1000 FJD12250.60000 TRY
2000 FJD24501.20000 TRY
5000 FJD61253.00000 TRY
10000 FJD122506.00000 TRY