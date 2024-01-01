100 ZMW'den Samoa talasına

Reel döviz kuru ile ZMW → WST çevirin

100 zmw
10,64 wst

1,000ZK ZMW = 0,1064WS$ WST

20:57 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

ZMW → WST çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 ZMW → WSTSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,11150,1129
Düşük0,10310,0995
Ortalama0,10640,1051
Değişim-4.61%4.63%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 ZMW → WST istatistikleri

ZMW → WST kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1115, en düşük 0,1031 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1064 oldu. ZMW → WST kurundaki değişiklik -4.61 değerindeydi.

ZMW → WST kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1129, en düşük 0,0995 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1051 oldu. ZMW → WST kurundaki değişiklik 4.63 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADSGDAUDINRGBPZAR
1 USD10,9171,3871,3271,53683,8010,78118,285
1 EUR1,09111,5141,4471,67691,4310,85219,95
1 CAD0,7210,66110,9561,10760,4080,56313,181
1 SGD0,7540,6911,04611,15863,1670,58913,783

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

ZMW'den Samoa talasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZMW ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak WST seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZMW → WST kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

ZMW için en iyi döviz çiftleri

ZMW → USD

ZMW → EUR

ZMW → CAD

ZMW → SGD

ZMW → AUD

ZMW → INR

ZMW → GBP

ZMW → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları ZMW / Samoa Talası
1 ZMW0,10640 WST
5 ZMW0,53202 WST
10 ZMW1,06403 WST
20 ZMW2,12806 WST
50 ZMW5,32015 WST
100 ZMW10,64030 WST
250 ZMW26,60075 WST
500 ZMW53,20150 WST
1000 ZMW106,40300 WST
2000 ZMW212,80600 WST
5000 ZMW532,01500 WST
10000 ZMW1.064,03000 WST
Çevrim kurları Samoa Talası / ZMW
1 WST9,39820 ZMW
5 WST46,99100 ZMW
10 WST93,98200 ZMW
20 WST187,96400 ZMW
50 WST469,91000 ZMW
100 WST939,82000 ZMW
250 WST2.349,55000 ZMW
500 WST4.699,10000 ZMW
1000 WST9.398,20000 ZMW
2000 WST18.796,40000 ZMW
5000 WST46.991,00000 ZMW
10000 WST93.982,00000 ZMW