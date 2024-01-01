bin Samoa talasından ZMW'ye

Reel döviz kuru ile WST → ZMW çevirin

1,000WS$ WST = 9,941ZK ZMW

06:55 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

WST → ZMW çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

ZMW
1 WST → ZMWSon 30 günSon 90 gün
Yüksek10,116110,1161
Düşük9,66089,5372
Ortalama9,89089,8051
Değişim1.80%4.01%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 WST → ZMW istatistikleri

WST → ZMW kurunun performansı son 30 günde en yüksek 10,1161, en düşük 9,6608 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 9,8908 oldu. WST → ZMW kurundaki değişiklik 1.80 değerindeydi.

WST → ZMW kurunun performansı son 90 günde en yüksek 10,1161, en düşük 9,5372 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 9,8051 oldu. WST → ZMW kurundaki değişiklik 4.01 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiWST - ZMW tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURAUDZARCADGBPINRSGD
1 USD10,9441,53417,9381,4010,78984,4011,338
1 EUR1,0611,62619,0061,4850,83689,4271,418
1 AUD0,6520,615111,6910,9130,51455,0090,872
1 ZAR0,0560,0530,08610,0780,0444,7050,075

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Samoa talasından ZMW'ye para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak WST ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ZMW seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut WST → ZMW kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Samoa talası için en iyi döviz çiftleri

WST → USD

WST → EUR

WST → AUD

WST → ZAR

WST → CAD

WST → GBP

WST → INR

WST → SGD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Samoa Talası / ZMW
1 WST9,94130 ZMW
5 WST49,70650 ZMW
10 WST99,41300 ZMW
20 WST198,82600 ZMW
50 WST497,06500 ZMW
100 WST994,13000 ZMW
250 WST2.485,32500 ZMW
500 WST4.970,65000 ZMW
1000 WST9.941,30000 ZMW
2000 WST19.882,60000 ZMW
5000 WST49.706,50000 ZMW
10000 WST99.413,00000 ZMW
Çevrim kurları ZMW / Samoa Talası
1 ZMW0,10059 WST
5 ZMW0,50295 WST
10 ZMW1,00590 WST
20 ZMW2,01180 WST
50 ZMW5,02950 WST
100 ZMW10,05900 WST
250 ZMW25,14750 WST
500 ZMW50,29500 WST
1000 ZMW100,59000 WST
2000 ZMW201,18000 WST
5000 ZMW502,95000 WST
10000 ZMW1.005,90000 WST