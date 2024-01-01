ZMW'den Özbekistan somuna

Reel döviz kuru ile ZMW → UZS çevirin

1.000 zmw
485.935 uzs

1,000ZK ZMW = 485,9so'm UZS

18:01 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZMW → UZS çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZMW → UZSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek516,6010520,7440
Düşük476,8020463,7860
Ortalama491,9171487,8512
Değişim-5.94%3.64%
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1 ZMW → UZS istatistikleri

ZMW → UZS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 516,6010, en düşük 476,8020 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 491,9171 oldu. ZMW → UZS kurundaki değişiklik -5.94 değerindeydi.

ZMW → UZS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 520,7440, en düşük 463,7860 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 487,8512 oldu. ZMW → UZS kurundaki değişiklik 3.64 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADSGDAUDINRGBPZAR
1 USD10,9171,3871,3271,53683,8010,78118,285
1 EUR1,09111,5141,4471,67691,4310,85219,95
1 CAD0,7210,66110,9561,10760,4080,56313,181
1 SGD0,7540,6911,04611,15863,1670,58913,783

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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ZMW'den Özbekistan somuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZMW ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UZS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZMW → UZS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

ZMW için en iyi döviz çiftleri

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ZMW → ZAR

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