100 ZMW'den Lübnan lirasına

Reel döviz kuru ile ZMW → LBP çevirin

100 zmw
345.450 lbp

1,000ZK ZMW = 3.455ل.ل. LBP

18:30 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZMW → LBP çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZMW → LBPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek3.671,75003.704,5500
Düşük3.386,94003.267,6000
Ortalama3.493,76733.456,4900
Değişim-5.92%4.27%
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1 ZMW → LBP istatistikleri

ZMW → LBP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 3.671,7500, en düşük 3.386,9400 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 3.493,7673 oldu. ZMW → LBP kurundaki değişiklik -5.92 değerindeydi.

ZMW → LBP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 3.704,5500, en düşük 3.267,6000 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 3.456,4900 oldu. ZMW → LBP kurundaki değişiklik 4.27 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADSGDAUDINRGBPZAR
1 USD10,9171,3871,3271,53683,8010,78118,285
1 EUR1,09111,5141,4471,67691,4310,85219,95
1 CAD0,7210,66110,9561,10760,4080,56313,181
1 SGD0,7540,6911,04611,15863,1670,58913,783

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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ZMW'den Lübnan lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZMW ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LBP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZMW → LBP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

ZMW için en iyi döviz çiftleri

ZMW → USD

ZMW → EUR

ZMW → CAD

ZMW → SGD

ZMW → AUD

ZMW → INR

ZMW → GBP

ZMW → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları ZMW / Lübnan Lirası
1 ZMW3.454,50000 LBP
5 ZMW17.272,50000 LBP
10 ZMW34.545,00000 LBP
20 ZMW69.090,00000 LBP
50 ZMW172.725,00000 LBP
100 ZMW345.450,00000 LBP
250 ZMW863.625,00000 LBP
500 ZMW1.727.250,00000 LBP
1000 ZMW3.454.500,00000 LBP
2000 ZMW6.909.000,00000 LBP
5000 ZMW17.272.500,00000 LBP
10000 ZMW34.545.000,00000 LBP
Çevrim kurları Lübnan Lirası / ZMW
1 LBP0,00029 ZMW
5 LBP0,00145 ZMW
10 LBP0,00289 ZMW
20 LBP0,00579 ZMW
50 LBP0,01447 ZMW
100 LBP0,02895 ZMW
250 LBP0,07237 ZMW
500 LBP0,14474 ZMW
1000 LBP0,28948 ZMW
2000 LBP0,57895 ZMW
5000 LBP1,44739 ZMW
10000 LBP2,89477 ZMW