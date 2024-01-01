2.000 Lübnan lirasından ZMW'ye

Reel döviz kuru ile LBP → ZMW çevirin

2.000 lbp
0,58 zmw

1,000ل.ل. LBP = 0,0002925ZK ZMW

04:32 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LBP → ZMWSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00030,0003
Düşük0,00030,0003
Ortalama0,00030,0003
Değişim8.00%-3.11%
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1 LBP → ZMW istatistikleri

LBP → ZMW kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0003, en düşük 0,0003 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0003 oldu. LBP → ZMW kurundaki değişiklik 8.00 değerindeydi.

LBP → ZMW kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0003, en düşük 0,0003 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0003 oldu. LBP → ZMW kurundaki değişiklik -3.11 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADNZDAUDEURSGDZARGBP
1 USD11,3811,681,5320,9241,33618,2480,778
1 CAD0,72411,2171,1090,6690,96713,2150,564
1 NZD0,5950,82210,9120,550,79510,8620,463
1 AUD0,6530,9011,09710,6030,87211,9130,508

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Lübnan lirasından ZMW'ye para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LBP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ZMW seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LBP → ZMW kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lübnan lirası için en iyi döviz çiftleri

LBP → USD

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LBP → SGD

LBP → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lübnan Lirası / ZMW
1 LBP0,00029 ZMW
5 LBP0,00146 ZMW
10 LBP0,00292 ZMW
20 LBP0,00585 ZMW
50 LBP0,01462 ZMW
100 LBP0,02925 ZMW
250 LBP0,07311 ZMW
500 LBP0,14623 ZMW
1000 LBP0,29246 ZMW
2000 LBP0,58492 ZMW
5000 LBP1,46229 ZMW
10000 LBP2,92458 ZMW
Çevrim kurları ZMW / Lübnan Lirası
1 ZMW3.419,29000 LBP
5 ZMW17.096,45000 LBP
10 ZMW34.192,90000 LBP
20 ZMW68.385,80000 LBP
50 ZMW170.964,50000 LBP
100 ZMW341.929,00000 LBP
250 ZMW854.822,50000 LBP
500 ZMW1.709.645,00000 LBP
1000 ZMW3.419.290,00000 LBP
2000 ZMW6.838.580,00000 LBP
5000 ZMW17.096.450,00000 LBP
10000 ZMW34.192.900,00000 LBP