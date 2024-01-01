1 ZMW'den Kuveyt dinarına

Reel döviz kuru ile ZMW → KWD çevirin

1 zmw
0,012 kwd

1,000ZK ZMW = 0,01177ك KWD

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZMW → KWD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZMW → KWDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,01260,0127
Düşük0,01160,0112
Ortalama0,01190,0118
Değişim-6.31%3.45%
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1 ZMW → KWD istatistikleri

ZMW → KWD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0126, en düşük 0,0116 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0119 oldu. ZMW → KWD kurundaki değişiklik -6.31 değerindeydi.

ZMW → KWD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0127, en düşük 0,0112 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0118 oldu. ZMW → KWD kurundaki değişiklik 3.45 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADSGDAUDINRGBPZAR
1 USD10,9171,3871,3271,53683,8010,78118,285
1 EUR1,09111,5141,4471,67691,4310,85219,95
1 CAD0,7210,66110,9561,10760,4080,56313,181
1 SGD0,7540,6911,04611,15863,1670,58913,783

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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ZMW'den Kuveyt dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZMW ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZMW → KWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

ZMW için en iyi döviz çiftleri

ZMW → USD

ZMW → EUR

ZMW → CAD

ZMW → SGD

ZMW → AUD

ZMW → INR

ZMW → GBP

ZMW → ZAR

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Çevrim kurları ZMW / Kuveyt Dinarı
1 ZMW0,01177 KWD
5 ZMW0,05885 KWD
10 ZMW0,11770 KWD
20 ZMW0,23541 KWD
50 ZMW0,58852 KWD
100 ZMW1,17704 KWD
250 ZMW2,94260 KWD
500 ZMW5,88520 KWD
1000 ZMW11,77040 KWD
2000 ZMW23,54080 KWD
5000 ZMW58,85200 KWD
10000 ZMW117,70400 KWD
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / ZMW
1 KWD84,95880 ZMW
5 KWD424,79400 ZMW
10 KWD849,58800 ZMW
20 KWD1.699,17600 ZMW
50 KWD4.247,94000 ZMW
100 KWD8.495,88000 ZMW
250 KWD21.239,70000 ZMW
500 KWD42.479,40000 ZMW
1000 KWD84.958,80000 ZMW
2000 KWD169.917,60000 ZMW
5000 KWD424.794,00000 ZMW
10000 KWD849.588,00000 ZMW